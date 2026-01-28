Il connettore per unire televisori e videoregistratori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il connettore per unire televisori e videoregistratori' è 'Scart'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCART

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il connettore per unire televisori e videoregistratori" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il connettore per unire televisori e videoregistratori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scart? Lo SCART è un cavo utilizzato per collegare dispositivi audio e video come televisori e videoregistratori, consentendo di trasmettere segnali tra i diversi apparecchi. È stato molto diffuso negli anni passati, offrendo un collegamento semplice e compatto. Questo connettore permette di trasmettere immagini e suoni in modo affidabile, facilitando la connessione di più dispositivi senza l'uso di molteplici cavi.

Se la definizione "Il connettore per unire televisori e videoregistratori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il connettore per unire televisori e videoregistratori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scart:

S Savona C Como A Ancona R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il connettore per unire televisori e videoregistratori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

