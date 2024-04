La Soluzione ♚ Attivano i televisori La definizione e la soluzione di 11 lettere: Attivano i televisori. TELECOMANDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Attivano i televisori: Istanze cognitive all'interno del prodotto audiovisivo, che volontariamente attivano e convocano in un format generalista un pubblico anche sofisticato. l'unione... Il telecomando è un dispositivo elettronico che consente di inviare (ma non di ricevere) segnali ad un altro dispositivo situato a distanza per comandarlo. Il telecomando è in genere un oggetto di piccole dimensioni (in confronto alle dimensioni del dispositivo controllato), alimentato a batteria, progettato per potere essere tenuto agevolmente in una mano, o comunque trasportato facilmente da un luogo ad un altro senza necessità di spostare il ... Altre Definizioni con telecomandi; attivano; televisori; Si attivano osservando azioni finalizzate compiute da se stessi o da un altro soggetto; Produce televisori; Un diodo nei televisori;

La risposta a Attivano i televisori

TELECOMANDI

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Attivano i televisori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.