Una presa del televisore nei cruciverba: la soluzione è Scart

Home / Soluzioni Cruciverba / Una presa del televisore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una presa del televisore' è 'Scart'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCART

Curiosità e Significato di Scart

Approfondisci la parola di 5 lettere Scart: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scart? Lo SCART è un connettore utilizzato per collegare dispositivi audio e video, come televisori e lettori DVD, permettendo una trasmissione di segnali di alta qualità. È stato molto popolare negli anni '80 e '90, facilitando la connessione tra apparecchi diversi senza bisogno di adattatori complessi. Ancora oggi, il termine richiama quella pratica di presa del televisore, anche se ormai in disuso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una presa che collega il televisore a un videoregistratoreUna presa con cui si collegava il televisore al videoregistratoreUna presa per collegare il televisore al videoregistratoreChi l ha presa zoppicaIl mese in cui fu presa la Bastiglia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scart

Hai trovato la definizione "Una presa del televisore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O T O N T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTO CON" OTTO CON

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.