SCART

Curiosità e Significato di Scart

Approfondisci la parola di 5 lettere Scart: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scart? Il termine SCART si riferisce a un connettore utilizzato per collegare televisori e videoregistratori, facilitando il trasferimento di segnali audio e video di alta qualità. Questa presa, nota anche come Euroconnector, ha rivoluzionato il modo di collegare dispositivi audiovisivi, offrendo semplicità e affidabilità nelle connessioni domestiche. È diventata un elemento fondamentale per godersi contenuti multimediali in modo pratico e immediato.

Come si scrive la soluzione Scart

Stai cercando la risposta alla definizione "Una presa per televisori e videoregistratori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S K A C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SNACK" SNACK

