SCART

Curiosità e Significato di Scart

Perché la soluzione è Scart? Lo SCART è un connettore audio/video usato soprattutto negli anni '80 e '90 per collegare dispositivi come TV e videoregistratori. Facilita il passaggio di segnali tra apparecchi, permettendo di registrare e visualizzare contenuti in modo semplice e affidabile. Oggi ha lasciato spazio ad altre tecnologie, ma rimane un simbolo dell'epoca delle prime connessioni digitali domestiche.

Come si scrive la soluzione Scart

Hai trovato la definizione "Una presa per collegare il TV al videoregistratore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

