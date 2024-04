La Soluzione ♚ Un diodo nei televisori La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un diodo nei televisori. OLED Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un diodo nei televisori: Significati, vedi led (disambigua). il diodo a emissione di luce, in sigla led (dall'inglese: light emitting diodes), è un dispositivo optoelettronico che sfrutta... Il diodo organico a emissione di luce (acronimo inglese: OLED; in inglese organic light-emitting diode) è un tipo di diodo organico utilizzato per schermi e televisori, prodotto a partire dagli anni 2000. Si tratta di una tecnologia che permette di realizzare display a colori con la capacità di emettere luce propria: a differenza dei display a cristalli liquidi (LCD), i display OLED non richiedono componenti aggiuntivi per essere illuminati ... Altre Definizioni con oled; diodo; televisori; Sono famose le sue lame; Il giorno in cui inizia la Quaresima; Diodo luminoso sigla; Produce televisori; Attivano i televisori;

OLED

