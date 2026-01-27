L antenato della stufa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L antenato della stufa' è 'Braciere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRACIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antenato della stufa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antenato della stufa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Braciere? Il braciere è un antico contenitore usato per bruciare legna o carbone, riscaldando gli ambienti o cucinando cibo. Anticamente rappresentava uno dei primi strumenti per il riscaldamento domestico, evolvendosi nel tempo in diverse forme. La sua funzione principale era quella di diffondere calore, svolgendo un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone. In origine, il braciere può essere considerato un antenato delle moderne stufe.

La definizione "L antenato della stufa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antenato della stufa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Braciere:

B Bologna R Roma A Ancona C Como I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antenato della stufa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

