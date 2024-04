La Soluzione ♚ Lo dà una stufa

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo dà una stufa. CALORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Lo da una stufa: Suddividono in: stufa a combustibile solido stufa a legna stufa a carbone stufa a pellet stufa a candela stufa a mais stufa a nocciolino stufa in maiolica... In termodinamica, il calore è definito come il trasferimento di energia tra due sistemi associato ad una differenza di temperatura e non imputabile ad un lavoro. Il calore è quindi una forma di scambio di energia fra due corpi e non una forma di energia contenuta in un corpo, come ad esempio l'energia interna.

