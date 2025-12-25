Antenato dell elicottero

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Antenato dell elicottero' è 'Autogiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOGIRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antenato dell elicottero" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antenato dell elicottero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Autogiro? L'autogiro è un velivolo che anticipa il moderno elicottero, grazie alla sua capacità di volare in modo stabile e di decollare e atterrare verticalmente. Utilizza una rotore che si muove grazie al vento e all'azione dell'aria, permettendo un volo più semplice e sicuro. È considerato un precursore dell'elicottero, contribuendo allo sviluppo di tecnologie aeronautiche.

La soluzione associata alla definizione "Antenato dell elicottero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antenato dell elicottero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 8 lettere della soluzione Autogiro:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto G Genova I Imola R Roma O Otranto

