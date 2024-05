La sala con la stufa

: Infatti proprio le aree alpine di lingua tedesca sono il punto di origine della stube. . La stube o stüa, a seconda che si prediliga rispettivamente la dizione tedesca o ladina, è il soggiorno tipico di talune zone alpine, quali in Italia l'Alto Adige, il Trentino, il Bellunese e la Valtellina, ma in particolar modo diffuso in Austria e in Germania.

Tedesco: Sostantivo: Stube f (pl.: Stuben) . (stanza di) soggiorno die gute Stube. il salotto buono. (immer) herein in die gute Stube!. avanti!, accomodatevi!.. (militare) camerata. locale di lavoro, studio. Sillabazione: Stu | be. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de. Duden Rechtschreibungswörterbuch, voce "Stube" (edizione online su duden.de).