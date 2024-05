Antenato del pianoforte

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine clavicembalo (detto anche gravicembalo o cembalo) si indica una famiglia di strumenti a corde dotati di tastiera, tra questi anche i più piccoli virginale e spinetta. Chi suona il clavicembalo è chiamato clavicembalista, mentre i costruttori di clavicembali e strumenti simili sono detti cembalari. Questi strumenti generano il suono pizzicando una o più corde, anziché colpirle come avviene nel pianoforte o nel clavicordo. La famiglia del clavicembalo ha probabilmente avuto origine quando una tastiera è stata adattata a un salterio, fornendo così un mezzo per pizzicare le corde. Il termine stesso, che compare per la prima volta in un documento del 1397, deriva dal latino clavis, chiave (intesa come il meccanismo che utilizza il movimento del tasto per azionare il leveraggio retrostante), e cymbalum, termine che designava nel Medioevo gli strumenti musicali con corde parallele tese su una cassa poligonale e senza manico, come il salterio o la cetra.

clavicembalo ( approfondimento) m sing (pl.: clavicembali)

(musica) strumento musicale a corde e tastiera con registri e pedali, nato nel quindicesimo secolo in Europa occidentale, dove il suono è prodotto pizzicando le corde con plettri particolari messi in funzione dalla pressione dei tasti

Sillabazione

cla | vi | cém | ba | lo

Pronuncia

IPA: /klavi'tembalo/

Etimologia / Derivazione

dal latino clavis cioè "chiave" e cymbalum ossia "cembalo"; significa quindi "cembalo a chiavi" (termine medievale per note a chi corrispondono i tasti nel suddetto strumento)