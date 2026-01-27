Si sostiene per l acquisto del materiale grezzo per produrre un bene

SOLUZIONE: COSTO DIRETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si sostiene per l acquisto del materiale grezzo per produrre un bene" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sostiene per l acquisto del materiale grezzo per produrre un bene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Costo Diretto? Il costo diretto rappresenta la spesa sostenuta per procurarsi le materie prime necessarie alla produzione di un bene. È una voce fondamentale nel calcolo del prezzo di produzione, poiché è direttamente attribuibile alla realizzazione del prodotto stesso. Questa spesa include tutte le risorse acquistate specificamente per creare il bene, senza considerare i costi generali o indiretti.

Se la definizione "Si sostiene per l acquisto del materiale grezzo per produrre un bene" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sostiene per l acquisto del materiale grezzo per produrre un bene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Costo Diretto:

C Como O Otranto S Savona T Torino O Otranto D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sostiene per l acquisto del materiale grezzo per produrre un bene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

