Materiale con cui si fanno i surf

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La vetroresina o VTR, è un tipo di plastica rinforzata con vetro, in forma di tessuti o TNT (tessuto non tessuto, feltro a fibre orientate casualmente) impregnate con resine termoindurenti, in genere liquide e a base di poliestere, vinilestere o epossidica, che induriscono dopo la lavorazione per intervento di catalizzatori e acceleranti. È nota anche come plastica rinforzata con vetro o GRP (dall'inglese glass-reinforced plastic), plastica rinforzata con fibre di vetro o GFRP (dall'inglese glass fiber-reinforced plastic), GFK (dal tedesco Glasfaserverstärkter Kunststoff) o come fibra di vetro o fiberglass dal nome del materiale che le ...

vetroresina ( approfondimento) (pl.: vetroresine)

(chimica) plastica rinforzata con vetro

Sillabazione

ve | tro | rè | si | na

Pronuncia

IPA: /,vetro'rzina/ o IPA: /,vetro'rezina/

Etimologia / Derivazione

Deriva da vetro e resina