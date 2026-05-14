Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione' è 'Revanscista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REVANSCISTA

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Perché la soluzione è Revanscista? Una persona revanscista è colui che manifesta un forte desiderio di rivincita a favore della propria nazione. Questo atteggiamento nasce spesso da un senso di ingiustizia subita o di sconfitta passata, spingendo a cercare giustizia attraverso azioni di rivalsa. La sua posizione si distingue per la volontà di ristabilire l’onore e il prestigio del proprio paese, anche a costo di confronti o conflitti. La sua presenza si fa sentire in contesti storici e politici, dove il passato influenza le decisioni presenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Revanscista

Se la definizione "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" conferma che la soluzione 'Revanscista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Revanscista

R Roma E Empoli V Venezia A Ancona N Napoli S Savona C Como I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Revanscista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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