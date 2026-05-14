Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione' è 'Revanscista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REVANSCISTA
Perché la soluzione è Revanscista? Una persona revanscista è colui che manifesta un forte desiderio di rivincita a favore della propria nazione. Questo atteggiamento nasce spesso da un senso di ingiustizia subita o di sconfitta passata, spingendo a cercare giustizia attraverso azioni di rivalsa. La sua posizione si distingue per la volontà di ristabilire l’onore e il prestigio del proprio paese, anche a costo di confronti o conflitti. La sua presenza si fa sentire in contesti storici e politici, dove il passato influenza le decisioni presenti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Revanscista
Se la definizione "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" conferma che la soluzione 'Revanscista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Revanscista
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi sostiene l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Revanscista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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