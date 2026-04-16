Materiale che costituisce le zanne degli elefanti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materiale che costituisce le zanne degli elefanti' è 'Avorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVORIO
Perché la soluzione è Avorio? L'avorio è un materiale pregiato che deriva dalle zanne degli elefanti. Questo materiale si distingue per la sua durezza e il colore panna, caratteristiche che lo rendono molto apprezzato nell'arte e nell'oreficeria. La lavorazione dell'avorio richiede attenzione per preservarne la qualità e la bellezza. Storicamente, è stato utilizzato per realizzare oggetti di lusso e simboli di ricchezza. La sua origine naturale deriva direttamente dalle zanne degli elefanti, che sono parti dure e prominenti del loro corpo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Materiale che costituisce le zanne degli elefanti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Materiale che costituisce le zanne degli elefanti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Avorio
Questa pagina è dedicata alla definizione "Materiale che costituisce le zanne degli elefanti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Materiale che costituisce le zanne degli elefanti" conferma che la soluzione 'Avorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Avorio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Materiale che costituisce le zanne degli elefanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si ricava da una palmaSui tasti di certi pianofortiQuello vegetale si ricava dai semi d una palmaCostituisce le zanne degli elefantiMateriale di cui sono fatte le zanne d elefanteSi ricava dalle zanne degli elefantiMateriale per cravatteMateriale per piastrelle
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