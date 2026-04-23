Si sostiene a fatica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si sostiene a fatica' è 'Onere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONERE

Perché la soluzione è Onere? L'onere rappresenta un peso o una responsabilità che si sostiene con fatica. È qualcosa che richiede uno sforzo considerevole per essere affrontato, spesso causando fatica o difficoltà. Tale termine si riferisce a un carico che grava su una persona o un gruppo, rendendo complicato il mantenimento dell'equilibrio o dell'armonia. La percezione dell'onere varia a seconda delle circostanze e delle risorse disponibili, rendendo spesso complicato il suo sostegno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si sostiene a fatica". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si sostiene a fatica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Onere

Se la definizione "Si sostiene a fatica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si sostiene a fatica" conferma che la soluzione 'Onere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Onere

O Otranto N Napoli E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si sostiene a fatica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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