Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?' è 'Novantanove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOVANTANOVE
Perchè la soluzione è Novantanove? La fontana dell'Aquila ha un numero particolare di cannelle, precisamente novantanove. Questo dettaglio rende il monumento ancora più affascinante e unico, attirando l'attenzione di chi la osserva e apprezza le sue caratteristiche storiche e artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila? nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Novantanove
La definizione "Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Novantanove'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?
- Risposta: NOVANTANOVE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: N__________
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Novantanove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con quante: Popolare filastrocca: Oh quante belle figlie madama
Con cannelle: Tante sono le cannelle della famosa fontana dell Aquila
Con famosa: Città francese sull Isère famosa per gli sport invernali