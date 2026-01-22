Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?' è 'Novantanove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOVANTANOVE

Perchè la soluzione è Novantanove? La fontana dell'Aquila ha un numero particolare di cannelle, precisamente novantanove. Questo dettaglio rende il monumento ancora più affascinante e unico, attirando l'attenzione di chi la osserva e apprezza le sue caratteristiche storiche e artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila? nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Novantanove

La definizione "Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Novantanove'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?

Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila? Risposta: NOVANTANOVE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: N__________

N__________ Inizia con: N

N Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto V Venezia A Ancona N Napoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli

La soluzione 'Novantanove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.