Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?' è 'Novantanove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOVANTANOVE

Perchè la soluzione è Novantanove? La fontana dell'Aquila ha un numero particolare di cannelle, precisamente novantanove. Questo dettaglio rende il monumento ancora più affascinante e unico, attirando l'attenzione di chi la osserva e apprezza le sue caratteristiche storiche e artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila? nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Novantanove

La definizione "Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Novantanove'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?
  • Risposta: NOVANTANOVE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: N__________
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

N Napoli
O Otranto
V Venezia
A Ancona
N Napoli
T Torino
A Ancona
N Napoli
O Otranto
V Venezia
E Empoli

La soluzione 'Novantanove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quante le cannelle di una famosa fontana dell Aquila?". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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