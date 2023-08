I nativi dell Aquila o di Teramo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nativi dell Aquila o di Teramo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABRUZZESI

Significato/Curiosita : I nativi dell aquila o di teramo

Teramo: origine del nome teramo. lo stesso argomento in dettaglio: aprutium. teramo ha origini antichissime. un insediamento del i millennio a.c. e delle... Tradizionali abruzzesi. il ministero delle politiche agricole e alimentari, in collaborazione con la regione abruzzo, ha riconosciuto 79 prodotti abruzzesi come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I nativi dell Aquila o di Teramo : nativi; aquila; teramo; I nativi dell isola di Ceylon; nativi di un centro nel Comasco; nativi di Medina; Come la testa dei nativi americani e dei punk; I nativi di Orano; La squadra di basket bolognese con l aquila ; Un tipo di aquila ; L aquila più maestosa; Uccello come l aquila ; In testa all aquila ; teramo sulle targhe; teramo ; Il fiumicello di teramo ; Centro di teramo ; Quello degli Abruzzi è in provincia di teramo ;

Cerca altre Definizioni