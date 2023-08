Città dell Erzegovina famosa per il ponte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Erzegovina famosa per il ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOSTAR

Significato/Curiosità : Città dell Erzegovina famosa per il ponte

Mostar è una pittoresca città dell'Erzegovina, famosa per il suo iconico Ponte Vecchio che attraversa il fiume Neretva. Caratterizzata da una storia ricca e variegata, Mostar incanta con la sua architettura secolare, le stradine acciottolate e l'atmosfera unica che mescola influenze orientali ed europee. Il Ponte Vecchio, simbolo di Mostar, è un'opera d'arte ottomana che collega il passato e il presente della città. La cultura e le tradizioni si fondono nel bazar bimillenario e nelle moschee, offrendo una panoramica affascinante dell'Erzegovina e del suo patrimonio. Mostar è un'attrazione imperdibile che cattura l'essenza dell'Europa orientale e occidentale in un affascinante connubio.

