Uncinato come il becco dell aquila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uncinato come il becco dell aquila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADUNCO

Significato/Curiosita : Uncinato come il becco dell aquila

Sono caratterizzate da particolare robustezza e prestanza fisica: becco potente e uncinato, testa grande, ali ampie, corpi generalmente ricoperti di piume... Italiana, marsilio, isbn 8829700193 2023 - david parenzo, ebreo giudeo naso adunco. tutto quello che c'è da sapere sugli ebrei ma non avete mai osato chiedere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uncinato come il becco dell aquila : uncinato; come; becco; aquila; Un grosso ferro uncinato ; Grosso ferro uncinato ; Gli animali selvatici sanno come procurarselo; Memorabile come certe avventure; Sgradite all orecchio come certe musiche; Benvoluta e apprezzata come la Delevingne; come i luoghi in cui si viene al mondo; Ha zampe palmate e becco largo; Ha una borsa sotto il becco ; Uccello col becco rosso; Ha il becco giallo; becco di fuoriuscita di un apparecchio a gas; Ci consente d affermare che un oca non è un aquila ; I nativi dell aquila o di Teramo; La squadra di basket bolognese con l aquila ; Un tipo di aquila ; L aquila più maestosa;

Cerca altre Definizioni