NOVANTANOVE

Curiosità e Significato di Novantanove

Approfondisci la parola di 11 lettere Novantanove: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Novantanove? Novantanove indica il numero 99, un valore molto vicino al centinaio. È un termine che evoca quasi il completamento di un ciclo, suggerendo una quantità elevata ma ancora non totale. Spesso usato in modo figurato per indicare un'alta quantità o un limite prossimo, questa parola richiama l'idea di qualcosa di quasi completo, lasciando spazio all'anticipazione.

Come si scrive la soluzione Novantanove

La definizione "Tante sono le cannelle della famosa fontana dell Aquila" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

