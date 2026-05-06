È detto leone d America

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È detto leone d America' è 'Puma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUMA

Perché la soluzione è Puma? Il puma, noto anche come leone dell'America, è un grande felino che si trova in Nord e Sud America. Questo animale, noto per la sua agilità e forza, si adatta a vari habitat, dalle foreste alle zone montane. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'equilibrio degli ecosistemi, grazie alla sua natura predatoria. Il puma è un simbolo di forza e adattabilità, rappresentando un elemento chiave della biodiversità americana. La sua conservazione è importante per preservare la fauna locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È detto leone d America". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È detto leone d America nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Puma

La soluzione associata alla definizione "È detto leone d America" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È detto leone d America" conferma che la soluzione 'Puma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Puma

P Padova U Udine M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È detto leone d America" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Puma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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