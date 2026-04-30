È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso' è 'San Carlo Acutis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN CARLO ACUTIS

Perché la soluzione è San Carlo Acutis? San Carlo Acutis è stato canonizzato da papa Leone l’anno scorso, riconoscendo ufficialmente la sua santità e il suo esempio di vita cristiana. La sua figura è diventata un modello di fede, purezza e dedizione a Dio, ispirando molti fedeli e giovani in particolare. La sua vita, vissuta con umiltà e spirito di servizio, ha lasciato un segno profondo nella comunità cattolica, rendendolo un esempio di santità moderna e accessibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è San Carlo Acutis

La soluzione associata alla definizione "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso" conferma che la soluzione 'San Carlo Acutis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione San Carlo Acutis

S Savona A Ancona N Napoli C Como A Ancona R Roma L Livorno O Otranto A Ancona C Como U Udine T Torino I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Carlo Acutis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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