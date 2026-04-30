È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso' è 'San Carlo Acutis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SAN CARLO ACUTIS
Perché la soluzione è San Carlo Acutis? San Carlo Acutis è stato canonizzato da papa Leone l’anno scorso, riconoscendo ufficialmente la sua santità e il suo esempio di vita cristiana. La sua figura è diventata un modello di fede, purezza e dedizione a Dio, ispirando molti fedeli e giovani in particolare. La sua vita, vissuta con umiltà e spirito di servizio, ha lasciato un segno profondo nella comunità cattolica, rendendolo un esempio di santità moderna e accessibile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è San Carlo Acutis
La soluzione associata alla definizione "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso" conferma che la soluzione 'San Carlo Acutis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione San Carlo Acutis
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È stato canonizzato da papa Leone l anno scorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Carlo Acutis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo IIIl Papa ultimo sovrano dello Stato PontificioGnocchi: è stato beatificato da papa Benedetto XVIL arcivescovo di Santiago di Cuba canonizzato da papa Pio XIIÈ bianca quando il Papa è stato appena eletto
S I L O D