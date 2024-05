La Soluzione ♚ Caligola fu il suo successore

: TIBERIO

Curiosità su Caligola fu il suo successore: Di caligola. (la) «oderint dum metuant» (it) «che mi odino, purché mi temano» lo stesso argomento in dettaglio: dinastia giulio-claudia. caligola ("piccola... Tiberio Giulio Cesare Augusto (in latino Tiberius Iulius Caesar Augustus; Roma, 16 novembre 42 a.C. – Miseno, 16 marzo 37) è stato il secondo imperatore romano, appartenente alla dinastia giulio-claudia, regnante dal 14 al 37, anno della sua morte. Membro della gens Claudia, alla nascita ebbe il nome di Tiberio Claudio Nerone (Tiberius Claudius Nero). Fu adottato da Augusto nel 4, e il suo nome mutò in Tiberio Giulio Cesare (Tiberius Iulius Caesar); alla morte del padre adottivo, il 19 agosto 14, ottenne il nome di Tiberio (Giulio) Cesare Augusto (Tiberius (Iulius) Caesar Augustus) e poté succedergli ufficialmente nel ruolo di princeps, ...

