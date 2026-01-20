Chi la prende paga

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi la prende paga

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi la prende paga' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MULTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi la prende paga" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi la prende paga". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Multa? Una sanzione che si applica a chi viola le regole, obbligandolo a versare una somma di denaro come conseguenza delle proprie azioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Chi la prende paga nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Multa

In presenza della definizione "Chi la prende paga", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi la prende paga" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Multa:

M Milano U Udine L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi la prende paga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una punizione pecuniariaL affibbiano i vigiliSi paga per l infrazioneSi prende chiudendo gli occhiSono di chi rompe e pagaLo paga chi vuol vedereSi paga per punizioneLo paga l utente