Si paga per l infrazione
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SOLUZIONE: MULTA
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Perché la soluzione è Multa? Una multa è una sanzione economica prevista dalla legge che si paga in seguito a un'infrazione commessa, come un'irregolarità nel rispetto delle norme del codice della strada o altre violazioni amministrative. Essa serve a punire e dissuadere comportamenti non conformi alle regole stabilite dalle autorità competenti. L'importo della multa varia in base alla gravità dell'infrazione e alle disposizioni specifiche. La sua applicazione è obbligatoria e rappresenta un mezzo per mantenere l'ordine e la legalità.
Si paga per l infrazione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Multa
Questa pagina è dedicata alla definizione "Si paga per l infrazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Multa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si paga per l infrazione
- Risposta: MULTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Multa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si paga per l infrazione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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