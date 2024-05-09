Si paga per l infrazione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si paga per l infrazione' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MULTA

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Perché la soluzione è Multa? Una multa è una sanzione economica prevista dalla legge che si paga in seguito a un'infrazione commessa, come un'irregolarità nel rispetto delle norme del codice della strada o altre violazioni amministrative. Essa serve a punire e dissuadere comportamenti non conformi alle regole stabilite dalle autorità competenti. L'importo della multa varia in base alla gravità dell'infrazione e alle disposizioni specifiche. La sua applicazione è obbligatoria e rappresenta un mezzo per mantenere l'ordine e la legalità.

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Si paga per l infrazione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Multa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si paga per l infrazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Multa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si paga per l infrazione

Si paga per l infrazione Risposta: MULTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

M Milano U Udine L Livorno T Torino A Ancona

La soluzione 'Multa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si paga per l infrazione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.