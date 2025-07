L affibbiano i vigili nei cruciverba: la soluzione è Multa

MULTA

Curiosità e Significato di Multa

Approfondisci la parola di 5 lettere Multa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Multa? L'affibbiano i vigili indica l'atto di ricevere una sanzione o multa da parte delle forze dell'ordine per aver commesso un'infrazione. La parola chiave è multa, ovvero la sanzione economica che si paga per violazioni del codice stradale o altre regole. In sostanza, quando i vigili ti fermano, spesso ti consegnano proprio una multa come conseguenza del comportamento scorretto.

Come si scrive la soluzione Multa

La definizione "L affibbiano i vigili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I A A T L T A L Mostra soluzione



