Si paga per punizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si paga per punizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PENALE

Significato/Curiosita : Si paga per punizione

Le punizioni corporali nelle scuole rappresentano ed includono tutti quei tipi di punizione ufficiale degli studenti, all'interno dell'istituzione scolastica... Le voci che iniziano con o contengono il titolo. penale – sinonimo di diritto penale penale – sinonimo di clausola penale risarcitoria di un contratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si paga per punizione : paga; punizione;

