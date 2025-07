Una punizione pecuniaria nei cruciverba: la soluzione è Multa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una punizione pecuniaria' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MULTA

Curiosità e Significato di Multa

Approfondisci la parola di 5 lettere Multa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Multa? Una multa è una sanzione economica che si riceve in seguito a una violazione delle leggi o regolamenti, come il superamento dei limiti di velocità o il mancato rispetto delle norme del codice della strada. È uno strumento per scoraggiare comportamenti illeciti e mantenere l'ordine pubblico. In pratica, si tratta di una punizione pecuniaria che invita alla responsabilità.

Come si scrive la soluzione Multa

Hai trovato la definizione "Una punizione pecuniaria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

