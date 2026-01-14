Molto penoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto penoso

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Molto penoso' è 'Angoscioso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANGOSCIOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto penoso" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto penoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Angoscioso? Una situazione molto difficile da affrontare può provocare un senso di profonda tristezza e sofferenza, facendoci sentire impotenti e sconvolti. Questa condizione ci mette in uno stato di forte disagio emotivo, rendendo difficile trovare pace o serenità. Quando qualcosa ci appare insopportabile e ci provoca dolore, ci troviamo in un momento di grande sconforto.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molto penoso nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Angoscioso

La soluzione associata alla definizione "Molto penoso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto penoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Angoscioso:

A Ancona N Napoli G Genova O Otranto S Savona C Como I Imola O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto penoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Molto in FranciaMolto gustosiMolto redditiziaLunghissima auto molto scenografica fraUno molto ammirato fu Benny Goodman