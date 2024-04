La Soluzione ♚ Ridotti in stato penoso

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ridotti in stato penoso. MALCONCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Ridotti in stato penoso: Dichiarò conclusa la stagione della lotta armata. i brigatisti in clandestinità erano ridotti a uno sparuto gruppo privi di coordinamento e di capacità operative... Nella tradizione sarda, mommotti, noto anche come bobbotti, mommoti, momotti, rappresenta una figura immaginaria utilizzata per spaventare i bambini. Talvolta viene associato all'uomo nero, oppure a un orco cattivo con il compito di portare via i bambini che non si comportano bene. Viene solitamente descritto come un uomo vestito con un lungo mantello nero con cappuccio che cela gli occhi. Utilizza un nodoso bastone e porta un paio di scarponi ...

