La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lamentarsi in modo penoso' è 'Gemere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GEMERE

Curiosità e Significato di Gemere

Vuoi sapere di più su Gemere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Gemere.

Perché la soluzione è Gemere? Gemere significa esprimere dolore o sofferenza in modo penoso e straziato, spesso attraverso gemiti o lamenti udibili. È un termine che richiama il senso di disagio profondo, di una sofferenza che si manifesta con suoni e parole che trasmettono la propria angoscia. Utilizzarlo dà l’idea di un dolore intenso, quasi palpabile, che si manifesta apertamente e senza filtri.

Come si scrive la soluzione Gemere

Hai trovato la definizione "Lamentarsi in modo penoso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

E Empoli

