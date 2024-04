La definizione e la soluzione di 7 lettere: Molto redditizia. LUCROSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Ruollah Moafavi Mosavi Khomeyni (in persiano ; Khomeyn, 24 settembre 1902 – Teheran, 3 giugno 1989) è stato un politico e imam iraniano. Fu un Grande ayatollah (Ayatollah al-Uma), capo spirituale e politico del suo Paese come Guida suprema dell'Iran dal 1979 al 1989. Il suo governo fu ispirato alla religione islamica secondo un'ottica sciita duodecimana, e fu impostato in ossequio a uno stretto approccio fondamentalista. Il regime da lui instaurato inaugurò in Iran una linea di potere che fu definita teocratica, che ha continuato a dominare il Paese anche dopo la sua morte con caratteristiche dittatoriali e ...

lucrosa f

femminile di lucroso

Sillabazione

lu | cró | sa

Pronuncia

IPA: /lu'kroza/

Etimologia / Derivazione