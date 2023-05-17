Uno molto ammirato fu Benny Goodman
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Uno molto ammirato fu Benny Goodman' è 'Clarinettista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno molto ammirato fu Benny Goodman
- Risposta: CLARINETTISTA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Vocali: 5
- Consonanti: 8
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CITIA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Clarinettista? Benny Goodman, celebre clarinettista, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. La sua abilità con lo strumento e il talento naturale hanno conquistato il pubblico, rendendolo un'icona che ancora oggi ispira musicisti di ogni generazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno molto ammirato fu Benny Goodman: risposta da 13 lettere
In presenza della definizione "Uno molto ammirato fu Benny Goodman", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Clarinettista. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.