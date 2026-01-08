Chi li ha tutti ne ha 32

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi li ha tutti ne ha 32

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi li ha tutti ne ha 32' è 'Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DENTI

Perché la soluzione è Denti? Le persone adulte generalmente possiedono un numero fisso di elementi bianchi e duri nella bocca, utili per masticare e parlare. Questi pezzi sono distribuiti in modo simmetrico e sono fondamentali per la salute orale. La loro presenza è un segno di sviluppo completo e di buona igiene personale. Essi sono essenziali per una corretta alimentazione e comunicazione, rappresentando un elemento caratteristico dell’essere umani.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi li ha tutti ne ha 32" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi li ha tutti ne ha 32". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Chi li ha tutti ne ha 32 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Denti

Quando la definizione "Chi li ha tutti ne ha 32" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi li ha tutti ne ha 32" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Denti:

D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi li ha tutti ne ha 32" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli ultimi sono quelli del giudizioSi mettono a carnevale per travestirsi da vampiroS incapsulano per salvarliNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa interpretato Leopardi ne Il giovane favolosoNe ha poca il negligenteLa morsa ne ha dueL azienda che ha lo slogan Per te Per tutti