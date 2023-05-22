La morsa ne ha due

SOLUZIONE: GANASCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La morsa ne ha due" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La morsa ne ha due". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Ganasce? Le ganasce sono parti di un macchinario che si chiudono e si stringono, spesso per afferrare o bloccare qualcosa. Sono come due braccia che si avvolgono attorno all'oggetto, mantenendolo saldo. Vengono usate in vari strumenti e apparecchiature per esercitare pressione e stabilità. La loro funzione principale è di tenere fermo o di bloccare, garantendo sicurezza e precisione durante l'uso.

Quando la definizione "La morsa ne ha due" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La morsa ne ha due" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ganasce:

G Genova A Ancona N Napoli A Ancona S Savona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La morsa ne ha due" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

