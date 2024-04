La Soluzione ♚ Ne ha poca il negligente La definizione e la soluzione di 4 lettere: Ne ha poca il negligente. CURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ne ha poca il negligente: La cura del gorilla è un film del 2006 diretto da Carlo A. Sigon, uscito nelle sale italiane il 3 febbraio.Il film, interpretato da Claudio Bisio, è tratto dall'omonimo romanzo di Sandrone Dazieri, il quale ha collaborato alla stesura della sceneggiatura. In questo film Ernest Borgnine recita in italiano. Sostantivo Significato e Curiosità su: La cura del gorilla è un film del 2006 diretto da Carlo A. Sigon, uscito nelle sale italiane il 3 febbraio.Il film, interpretato da Claudio Bisio, è tratto dall'omonimo romanzo di Sandrone Dazieri, il quale ha collaborato alla stesura della sceneggiatura. In questo film Ernest Borgnine recita in italiano. cura f sing(pl.: cure) premura per qualcosa o per qualcuno, spesso fondata sulla fiducia reciproca terapia medica al fine di ottenere una guarigione o la guarigione stessa più cure assieme qualche volta si equilibrano vicendevolmente Voce verbale cura terza persona singolare dell'indicativo presente di curare l'ipertensione si combatte anche con lo stile di vita e si cura con i farmaci seconda persona singolare dell'imperativo presente di curare Sillabazione cù | ra Pronuncia IPA: /'kura/ Etimologia / Derivazione dal latino cura Citazione Sinonimi attenzione, cautela, coscienza, delicatezzaimpegno, premura, riguardo, scrupolo, serietà, zelo

amministrazione, guida, controllo, direzione, gestione

(medicina) medicina, profilassi, rimedio, terapia, trattamento,

medicina, profilassi, rimedio, terapia, trattamento, interessamento, considerazione, affetto, amore, dedizione, sollecitudine,

(di figli, bambini) protezione, tutela, custodia, sorveglianza

protezione, tutela, custodia, sorveglianza ( uso letterario ) angoscia, dolore, preoccupazione

angoscia, dolore, preoccupazione precisione, esattezza, accuratezza, diligenza, * solerzia, creanza

(diritto) curatela Contrari incuria, negligenza, superficialità

disimpegno, disinteresse, indifferenza, disattenzione, trascuratezza

egoismo

(uso letterario) gioia, serenità

Parole derivate curare, rancura Termini correlati dolore, sofferenza

salute

dottore, infermiere

missione

salvaguardia Alterati (diminutivo) curetta Proverbi e modi di dire prendersi cura [di qualcuno] : occuparsi del bene di persone a sé vicine, anche per la loro salute, talvolta il loro benessere economico e faccende quotidiane

: occuparsi del bene di persone a sé vicine, anche per la loro salute, talvolta il loro benessere economico e faccende quotidiane con cura : "amorevolmente"; delicatamente

: "amorevolmente"; delicatamente aver cura di qualcuno : dedicarsi a qualcuno con amore e responsabilità, spesso appunto tra sposo e sposa

: dedicarsi a qualcuno con amore e responsabilità, spesso appunto tra sposo e sposa cura di sé : non è soltanto la volontà di evitare rischi e pericoli ma anche il desiderio di realizzare per sé una condizione adeguata, per esempio con abiti decorosi, una buona educazione nonché cultura e talvolta erudizione, relazioni sociali in concordia ed armonia, un sostentamento onesto e soddisfacente, possibilmente una famiglia, civiltà, salute finanche l'igiene personale, etica ed informazione sull'attualità, ecc

: non è soltanto la volontà di evitare rischi e pericoli ma anche il desiderio di realizzare per sé una condizione adeguata, per esempio con abiti decorosi, una buona educazione nonché cultura e talvolta erudizione, relazioni sociali in concordia ed armonia, un sostentamento onesto e soddisfacente, possibilmente una famiglia, civiltà, salute finanche l'igiene personale, etica ed informazione sull'attualità, ecc c'è una cura per tutto: "Beh, più ottimista di così..." Altre Definizioni con cura; poca; negligente; Cupa tenebrosa; Garantire contro i danni; Fa poca strada per assistere al GP dell Emilia-Romagna; Poca generosità; Quando è poca la vita è beata; Cerca altre soluzioni cruciverba

