S incapsulano per salvarli nei cruciverba: la soluzione è Denti

Home / Soluzioni Cruciverba / S incapsulano per salvarli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'S incapsulano per salvarli' è 'Denti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENTI

Curiosità e Significato di Denti

La parola Denti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Denti.

Perché la soluzione è Denti? I denti sono le strutture dure e bianche che si trovano nella bocca, fondamentali per masticare, parlare e sorridere. Sono racchiusi nelle gengive, protetti da uno strato di smalto che li rende resistenti. La cura dei denti è essenziale per mantenere una buona salute orale e prevenire problemi come carie e gengiviti. In sostanza, i denti sono la nostra arma naturale per mangiare e comunicare al meglio.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Denti

Se ti sei imbattuto nella definizione "S incapsulano per salvarli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A O C M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSCA" MOSCA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.