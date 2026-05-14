Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti' è 'Zootecnico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZOOTECNICO

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Perché la soluzione è Zootecnico? Il termine zootecnico si riferisce a tutto ciò che riguarda gli allevamenti di animali destinati alla produzione di carne, latte, lana o altri derivati. Questa parola indica un settore fondamentale dell'agricoltura che si occupa della gestione e della cura di diverse specie animali, contribuendo all'economia agricola e alla fornitura di risorse alimentari. La sua applicazione coinvolge pratiche di allevamento, tecniche di riproduzione e gestione sostenibile delle risorse. La presenza di attività zootecniche è essenziale per il mantenimento della biodiversità e della sicurezza alimentare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Zootecnico

Per risolvere la definizione "Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti" conferma che la soluzione 'Zootecnico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Zootecnico

Z Zara O Otranto O Otranto T Torino E Empoli C Como N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il patrimonio che comprende tutti gli allevamenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zootecnico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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