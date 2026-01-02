Può lussarla una caduta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può lussarla una caduta' è 'Anca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANCA

Perché la soluzione è Anca? L'anca è una articolazione fondamentale che può essere facilmente ferita da una caduta, causando dolore e limitazione nei movimenti. La sua struttura robusta, composta da ossa, legamenti e muscoli, la rende vulnerabile in situazioni di impatti improvvisi. Un trauma può portare a uno stiramento o a una lussazione, rendendo necessarie cure mediche per ripristinare la funzionalità e alleviare il dolore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può lussarla una caduta" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può lussarla una caduta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Può lussarla una caduta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può lussarla una caduta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Anca:

A Ancona N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può lussarla una caduta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

