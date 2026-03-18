Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta' è 'Massi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Massi? I massi sono grandi frammenti rocciosi che si staccano dalle pareti o dai pendii delle montagne, spesso a causa di processi naturali come l'erosione o l'attività sismica. La loro caduta può verificarsi lungo alcune strade di montagna, creando pericoli per il traffico e i passanti. La presenza di massi lungo i percorsi è segnalata per avvisare gli automobilisti e i pedoni del rischio di incidenti. La segnalazione aiuta a prevenire incidenti e a mantenere la sicurezza delle persone.

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Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Massi

La definizione "Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Massi:

M Milano A Ancona S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lungo alcune strade ne è segnalata la caduta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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