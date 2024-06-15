Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi' è 'Fronte Alta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRONTE ALTA

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Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fronte Alta

La soluzione associata alla definizione "Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fronte Alta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi
  • Risposta: FRONTE ALTA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 6-4
  • Schema utile: F_____ ____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

F Firenze
R Roma
O Otranto
N Napoli
T Torino
E Empoli
 
A Ancona
L Livorno
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Fronte Alta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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