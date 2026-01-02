Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013' è 'Argo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARGO
Perché la soluzione è Argo? Il film premiato nel 2013 con l'Oscar, diretto e interpretato da Ben Affleck, racconta una storia di astuzia e salvezza durante il conflitto in Iran. La pellicola si distingue per la sua capacità di coinvolgere lo spettatore attraverso una trama di fuga e ingegno, basata su eventi reali. Riconosciuto a livello internazionale, ha ottenuto numerosi premi, diventando un esempio di cinema coinvolgente e ben realizzato.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
La soluzione associata alla definizione "Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 4 lettere della soluzione Argo:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il film di Ben Affleck premio Oscar nel 2013" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
