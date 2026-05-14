Vinse l Oscar per La ciociara

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vinse l Oscar per La ciociara' è 'Loren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOREN

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Perché la soluzione è Loren? Claudio G. Loren, celebre attore e regista italiano, ottenne un riconoscimento internazionale quando vinse l'Oscar per la sua interpretazione nel film La ciociara. La sua performance intensa e profondamente autentica contribuì a rendere il film un capolavoro del cinema italiano, riconosciuto anche oltre i confini nazionali. La vittoria rappresentò un momento di grande prestigio per Loren, che consolidò la sua posizione tra i grandi del cinema mondiale. La sua carriera continuò a essere caratterizzata da successi e riconoscimenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vinse l Oscar per La ciociara". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vinse l Oscar per La ciociara nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Loren

La soluzione associata alla definizione "Vinse l Oscar per La ciociara" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vinse l Oscar per La ciociara" conferma che la soluzione 'Loren' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Loren

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vinse l Oscar per La ciociara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Loren' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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