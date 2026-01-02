Concernenti l antica Troia

Home / Soluzioni Cruciverba / Concernenti l antica Troia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Concernenti l antica Troia' è 'Iliaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILIACI

Perché la soluzione è Iliaci? Gli Iliaci sono legati alla regione dell'antica Troia, un luogo storico e mitologico. Questa parola richiama le popolazioni o le zone che avevano contatti e legami con quella civiltà. La loro storia si intreccia con quella della guerra di Troia e delle leggende che circondano quel tempo. In ambito archeologico e storico, il termine evoca le origini e le influenze di quella cultura antica.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Concernenti l antica Troia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Concernenti l antica Troia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Concernenti l antica Troia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Iliaci

Per risolvere la definizione "Concernenti l antica Troia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Concernenti l antica Troia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Iliaci:

I Imola L Livorno I Imola A Ancona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Concernenti l antica Troia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L antica TroiaI monumentali ingressi all antica città di TroiaChe concerne l antica TroiaRelativa all antica TroiaTroia ai tempi di Omero