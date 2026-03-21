Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia

Home / Soluzioni Cruciverba / Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia' è 'Elena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Elena? Elena rappresenta la figura femminile che, secondo la leggenda, fu causa scatenante della guerra di Troia. La sua bellezza straordinaria attirò l'attenzione di molti, ma fu il suo rapimento o fuga con Paride a innescare il conflitto tra Greci e Troiani. Il suo ruolo è centrale nella mitologia, poiché il suo attributo di donna amata e causa di guerra sottolinea l'importanza delle passioni e delle scelte personali nelle grandi vicende storiche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elena

In presenza della definizione "Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elena:

E Empoli L Livorno E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Donna per la quale scoppiò la guerra di Troia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Sofia Ricci attriceLa moglie di Menelao che venne rapita da ParideRicci, nota attriceIl grande poema che canta la guerra di TroiaIl poema con la guerra di TroiaIl poema della guerra di TroiaFu la bella causa della guerra di TroiaFu ispirata dalla guerra di Troia