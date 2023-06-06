I monumentali ingressi all antica città di Troia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I monumentali ingressi all antica città di Troia' è 'Porte Scee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTE SCEE

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Perché la soluzione è Porte Scee? Le Porte Scee sono gli imponenti ingressi che conducevano all'antica città di Troia. Questi monumentali accessi avevano un ruolo fondamentale nella difesa e nel controllo degli ingressi, oltre a rappresentare un simbolo di potere e prestigio per la città. La loro struttura robusta e decorazioni elaborate evidenziavano l'importanza di Troia come centro strategico e culturale. Le Porte Scee rimangono testimonianze di un passato ricco di storia e civiltà antica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I monumentali ingressi all antica città di Troia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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I monumentali ingressi all antica città di Troia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Porte Scee

La soluzione associata alla definizione "I monumentali ingressi all antica città di Troia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I monumentali ingressi all antica città di Troia" conferma che la soluzione 'Porte Scee' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Porte Scee

P Padova O Otranto R Roma T Torino E Empoli S Savona C Como E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I monumentali ingressi all antica città di Troia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Porte Scee' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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