I monumentali ingressi all antica città di Troia
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I monumentali ingressi all antica città di Troia' è 'Porte Scee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTE SCEE
Perché la soluzione è Porte Scee? Le Porte Scee sono gli imponenti ingressi che conducevano all'antica città di Troia. Questi monumentali accessi avevano un ruolo fondamentale nella difesa e nel controllo degli ingressi, oltre a rappresentare un simbolo di potere e prestigio per la città. La loro struttura robusta e decorazioni elaborate evidenziavano l'importanza di Troia come centro strategico e culturale. Le Porte Scee rimangono testimonianze di un passato ricco di storia e civiltà antica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I monumentali ingressi all antica città di Troia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
I monumentali ingressi all antica città di Troia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Porte Scee
La soluzione associata alla definizione "I monumentali ingressi all antica città di Troia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I monumentali ingressi all antica città di Troia" conferma che la soluzione 'Porte Scee' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Porte Scee
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I monumentali ingressi all antica città di Troia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Porte Scee' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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