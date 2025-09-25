Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo' è 'Paniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANIERE

La risposta Paniere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Paniere? Un paniere è un contenitore tradizionalmente realizzato in vimini, impiegato in passato per trasportare alimenti. La sua struttura leggera e resistente permetteva di portare con facilità frutta, pane e altri generi alimentari durante le attività quotidiane o i mercati. Questo oggetto, spesso intrecciato con cura, rappresenta un modo pratico e naturale di conservare e trasportare cibo. Ancora oggi, il paniere richiama un’immagine di semplicità e tradizione rurale.

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Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paniere

Se la definizione "Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paniere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo

Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo Risposta: PANIERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Paniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.