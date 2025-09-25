Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo' è 'Paniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PANIERE
La risposta Paniere è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Paniere? Un paniere è un contenitore tradizionalmente realizzato in vimini, impiegato in passato per trasportare alimenti. La sua struttura leggera e resistente permetteva di portare con facilità frutta, pane e altri generi alimentari durante le attività quotidiane o i mercati. Questo oggetto, spesso intrecciato con cura, rappresenta un modo pratico e naturale di conservare e trasportare cibo. Ancora oggi, il paniere richiama un’immagine di semplicità e tradizione rurale.
Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paniere
Se la definizione "Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paniere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo
- Risposta: PANIERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Paniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con cesto: Si mette nel cesto da picnic
Con vimini: L albero da cui si ricavano i vimini
Con usato: Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi