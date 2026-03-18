Si mette nel cesto da picnic

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si mette nel cesto da picnic' è 'Thermos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: THERMOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si mette nel cesto da picnic" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mette nel cesto da picnic". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Thermos? Un oggetto molto pratico che si mette nel cesto da picnic è il thermos, una borraccia isolante progettata per mantenere le bevande calde o fredde per diversi ore. È realizzato con materiali che evitano la dispersione di calore, consentendo di gustare tè, caffè o bibite fresche anche lontano da casa. La sua forma compatta e il coperchio ermetico lo rendono ideale per le uscite all'aperto, garantendo praticità e funzionalità durante le scampagnate.

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Si mette nel cesto da picnic nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Thermos

Quando la definizione "Si mette nel cesto da picnic" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mette nel cesto da picnic" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Thermos:

T Torino H Hotel E Empoli R Roma M Milano O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mette nel cesto da picnic" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Mantiene i liquidi caldi o freddi ingTiene calde le bevandeContenitore che mantiene caldo il caffè ingLo si stende per il picnicSi mette vicino ai fumatoriIl bastone che si mette fra le ruoteLa pulce che si mette nell orecchioSi mette sul taglietto