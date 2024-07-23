Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero nei cruciverba: la soluzione è Imperfetto Ludico

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero' è 'Imperfetto Ludico'.

IMPERFETTO LUDICO

Curiosità e Significato di Imperfetto Ludico

Approfondisci la parola di 16 lettere Imperfetto Ludico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Facciamo che io ero: in grammatica questo tempo verbale usato dai bambini è unIl tempo verbale di facciamo che io eroTessuto usato un tempo per la veleria delle naviIl tempo in cui eroOmbrellino usato con il bel tempo

Soluzione Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero - Imperfetto Ludico

Come si scrive la soluzione Imperfetto Ludico

La definizione "Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 16 lettere della soluzione Imperfetto Ludico:
I Imola
M Milano
P Padova
E Empoli
R Roma
F Firenze
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto
 
L Livorno
U Udine
D Domodossola
I Imola
C Como
O Otranto

