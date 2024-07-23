Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero nei cruciverba: la soluzione è Imperfetto Ludico
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero' è 'Imperfetto Ludico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
IMPERFETTO LUDICO
Curiosità e Significato di Imperfetto Ludico
Approfondisci la parola di 16 lettere Imperfetto Ludico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Facciamo che io ero: in grammatica questo tempo verbale usato dai bambini è unIl tempo verbale di facciamo che io eroTessuto usato un tempo per la veleria delle naviIl tempo in cui eroOmbrellino usato con il bel tempo
Come si scrive la soluzione Imperfetto Ludico
La definizione "Il tempo usato dai bambini in facciamo che io ero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 16 lettere della soluzione Imperfetto Ludico:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I L T S L A
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.